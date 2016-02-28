"أحدث جراحات أورام المخ" بـ57357 يختتم فعالياته ويقرر الانعقاد سنويا

اختتم مؤتمر جراحات أورام المخ والأعصاب بمستشفى سرطان الأطفال 57357 فعالياته اليوم الأحد والذى استمر 3 أيام تحت عنوان "أحدث التطورات فى جراحات أورام المخ والأعصاب بالأطفال".

شارك فى المؤتمر نحو 500 طبيب من مختلف أنحاء الجمهورية إضافة إلى أطباء القوات المسلحة وبعض الأطباء من الدول الأفريقية كالسودان، نيجيريا ومن الدول العربية شارك أطباء من الأردن واليمن.

وأبهر تنظيم المؤتمر والخدمات الطبية المقدمة واستخدام أحدث التقنيات الجراحية بمستشفى 57357 وارتفاع نسبه الشفاء التى تضاهى النسب العالميه الخبراء الأجانب ونال احترامهم الشديد للجهد المبذول من جانب القائمين على الخدمة الطبية.

وحصل المشاركون على شهادات الاعتماد من منظمة التعليم المستمر بجامعة هارفلد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد المؤتمر إدخال جهاز الرنين المغناطيس بغرفه عمليات جراحه الأعصاب بالمستشفى وهو الأول فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشمل المؤتمر تنظيم عدة ورش عمل حضرها 60 مشاركا لرفع كفاءتهم الطبية وتدريبهم على أحدث الطرق الجراحية، وناقشت ورش العمل كيفيه استخدام المناظير فى استئصال الأورام ودور الملاح الجراحى وكيفيه استخدامه للاستئصال الآمن لأورام من المخ وأيضا استخدام رسم الأعصاب والعضلات أثناء استئصال الأورام وما له من دور فى المحافظه على الوظائف العصبية.

وأعلن الدكتور محمد البلتاجى رئيس المؤتمر ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سرطان الأطفال 57357، توصيات المؤتمر التى شملت الاتفاق على عقد المؤتمر سنويا مع إقامة ورش عمل بصورة دورية لتدريب الأطباء على أحدث الأساليب الجراحية لتطوير مهارتهم ورفع كفاءتهم الطبية وزيادة مجالات التعاون بين المستشفى والجامعات المصرية والعربية والأفريقية لتوفير فرص تدريب لشباب أطباء جراحة الأعصاب داخل المستشفى للاستفادة من الريادة الطبية المقدمة داخل المستشفى".

- الخميس.. مؤتمر يناقش التطورات فى جراحات أورام المخ والأعصاب بمستشفى 57357

- تدريب الأطباء على جهاز الرنين المغناطيسى المتحرك بمؤتمر جراحة أورام الأطفال