من الأولويات المهمَّة بالنسبة للأُم هو غذاء الطفل. وفي المراحل الأولى من حياة المولود تنشغل الأُمهات بمدى نظافة ما يتناوله الطفل، فنجد الأُم دائماً تبحث في كيفيَّة تقديم الطعام في أوانٍ صحيَّة ومعقمة، وبالأخص زجاجات الحليب للرضع. ومن أهم الوسائل للحفاظ على زجاجة معقمة وصحيَّة هي أجهزة التعقيم.



«سيدتي وطفلك» جمعت لك هما أفضل أجهزة تعقيم زجاجات الحليب لطفلك.

• جهاز تعقيم تشيكو

جهاز تعقيم ديجيتال، يتسع لأربع زجاجات ويستخدم لتعقيم الزجاجات والحلمات وكل أدوات طفلك، فهو يقضي تماماً على الفيروسات والميكروبات ويستغرق 5 دقائق.

بالإضافة إلى دورة تعقيم أوتوماتيك كل 5 ساعات. يحتوي على تانك للماء لكي يقوم بأكثر من دورة تعقيم. يبقي الزجاجات معقمة لمدَّة 5 ساعات.

سعره 355 ريالاً.

• جهاز تعقيم من أفينت

جهاز تعقيم على البخار، يستخدم في المايكروويف. وهو خفيف الوزن ويتسع لأربع زجاجات. يستغرق دقيقتين إلى ست دقائق وتكون الزجاجات جاهزة للاستخدام. خفيف الوزن، سهل الاستعمال، وعملي للسفر والتنقل.

سعره 170 ريالاً.

• جهاز تعقيم 3 في 1 من أفينت

جهاز تعقيم للزجاجات كهربائي بالبخار، يتميَّز بأنَّه يتحول إلى ثلاثة مقاسات مختلفة ليتناسب مع احتياجاتك. يستغرق في العمل ست دقائق، ويتسع لست زجاجات. رائع للأم العاملة.

سعره 479 ريالاً.

• جهاز تعقيم من نوبي

يتسع هذا الجهاز لخمس زجاجات. يتميَّز بشكله الجميل الذي يتماشى مع ديكورات المطابخ. سريع جداً ويحتاج فقط 5 دقائق لإنهاء دورة التعقيم. سهل الاستخدام ويحفظ الزجاجات معقمة لمدَّة 24 ساعة.

سعره 385 ريالاً.

• جهاز تعقيم من بيجون

جهاز تعقيم يتسع لجميع مقاسات وأشكال زجاجات الحليب. يحمل حتى 6 زجاجات. ويحفظها في حالة تعقيم لأكثر من 12 ساعة. يتميَّز الجهاز بتوفيره للطاقة. سهل الفك والتنظيف.

سعره 425 ريالاً.

توجد تلك الأجهزة في محلات تشيكو ومذركير والصيدليات الكبرى كـ«النهدي»، و«المجتمع»، و«السديس»، و«الوزير».