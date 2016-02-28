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الأميرة شارلوت مريحة و"حبوبة"..ولكن؟

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الأحد 28-02-2016 11:57

لا يترك البريطانيون أي مناسبة يلتقون بها الأمير ويليام دون أن يسألوه عن طفليه، الأمير جورج والأميرة شارلوت، خاصة وإنه أقل تحفظاً من زوجته الدوقة كيت ميدلتون في الرد على هذا النوع من الأسئلة، وقد بدا هذا الأمر واضحاً في لقائه الأخير بفريق الركبي، الذي يلعب مباراته أمام فرنسا، وكان السؤال المعتاد: كيف هما الأميران الصغيران؟ وبابتسامة الأب الفخور قال الأمير ويليام:
- رائعان.. والأمر تحت السيطرة، إنهما يركضان ويقفزان في أرجاء البيت، ويوقعان بعض الأشياء على الأرض؛ ولكن لا أنوف مكسورة ولا إصابات لحد الآن".
وعن الأميرة شارلوت (تسعة شهور) قال الأمير:
- إنها مريحة ولطيفة و"حبوبة"؛ ولكن كل الأباء من معارفي يقولون لي فقط انتظر حتى يصير الطفلين بعمر 9 أو 11 سنة، وسترى المشاكسة والدراما على أصولها ..وأنا أنتظر هذا الوقت بفارغ الصبر لأني أحب الدراما.

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سيدتي