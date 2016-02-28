مسئول سودانى:القيادة السياسية بالسودان ومصر حريصة على تحقيق مصالح شعبيهما

> قال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبد الغنى النعيم، إن إرادة شعبى وادى النيل فى السودان ومصر ، وحرص القيادة السياسية ممثلة فى الرئيسين البشير والسيسي، ستسهم بشكل فاعل فى أن تتحول كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع تحقق المصالح والطموحات المشتركة التى تعود بالنفع على البلدين.

وأضاف السفير عبد الغنى النعيم اليوم الأحد على هامش اجتماعات اللجنة القنصلية المصرية - السودانية - إن اجتماعات اللجنة التى تعقد لأول مرة فى الخرطوم تؤسس لعلاقة جيدة من التعاون تسهم بشكل إيجابى فى زيادة وتنمية حركة التجارة والاستثمار وعمليات تنقل الأفراد والسلع بين شمال الوادى وجنوبه.

وأشار إلى أنه سيتم فى نهاية اجتماعات اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم لانشاء لجنة سودانية - مصرية قنصلية دائمة بين البلدين ووفقا للمادة الخامسة بها، حيث ستنعقد اللجنة سنويا بالتناوب بين مصر والسودان ، بالاضافة إلى انعقادها بشكل طارىء إذا دعت الضرورة.

وأوضح السفير النعيم، أن انعقاد اللجنة القنصلية بهذا المستوى الرفيع من الجانبين يدلل على الأهمية التى توليها الدولتان لتسهيل كافة الاجراءات لرعاياهما، معربا عن ترحيب بلاده بنائب وزير الخارجية السفير حمدى لوزا والوفد المرافق له.

وأكد المسئول السودانى أن الهدف من اجتماع اللجنة القنصلية ليس فقط معالجة القضايا والموضوعات المطروحة بين الجانبين فقط ، ولكن أيضا تفعيل التعاون وزيادة حركة التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات فى كافة المجالات.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى البلدين والمتابعة اللصيقة من وزيرى خارجية البلدين .

>