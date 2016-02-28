بالصور.. حاكم دبى بعد اجتماعه بحكومة المستقبل: بروح الشباب القادم أفضل

عقد محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم الأحد أول جلسة لمجلس الوزراء بعد التشكيل الجديد، تحت مسمى حكومة للمستقبل بروح الشباب والطاقة الإيجابية.

وقال حاكم دبى فى سلسلة تدوينات له على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلا: "طلبت من الوزراء وخاصة الجدد ومن طالهم تغيير كبير فى هياكلهم ووظائفهم أن يبدءوا بوضع برامجهم وخططهم ومبادراتهم لأول مائة يوم".

وتابع محمد بن راشد آل مكتوم: " التغيير الذى أجريناه سيتبعه طرق وأدوات جديدة فى العمل الحكومى، والعبرة ليست بحجم الدول بل بسرعتها والتزامها الحقيقى بإنجاز تطلعات شعبها".

وأضاف فى تدوينه أخرى،" أقررنا اليوم إعادة تشكيل المجلس الوزارى للخدمات برئاسة الأخ منصور بن زايد وإعادة تسميته ليكون "المجلس الوزارى للتنمية" والمجلس سيتولى قيادة سياسات وبرامج حكومية وطنية تتناسب مع توجيهات رئيس الدولة وتطلعات شعبنا لمرحلة جديدة من مسيرتنا التنموية".

وأردف حاكم دبى، " أقررنا إنشاء مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الأخ عبدالله بن زايد ومعه 7 وزراء آخرين وهدف المجلس إعداد جيل يتوافق مع تطلعاتنا المستقبلية، واعتمدنا مجلس الإمارات للشباب برئاسة شما المزروعى وسيكون أعضاء المجلس من الشباب والشابات والهدف نقل تطلعاتهم ودعمنا لإيجاد الحلول لتحدياتهم".

وفى الجلسة قال محمد بن راشد آل مكتوم: " أقررنا إنشاء مجلس علماء الإمارات برئاسة سارة الأميري، وهدف المجلس هو بناء جيل من العلماء المواطنين فى مختلف المجالات العلمية، واعتمدنا إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لإدارة وتشغيل مستشفيات الدولة ورفع جودتها ومعايير الخدمات المقدمة للمواطنين فيها".

واستطرد محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى: "أقررنا إنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسى لإدارة وتشغيل المدارس الحكومية.. وسيكون للمؤسسة مجلس إدارة ومدير عام معين من مجلس الوزراء".

واختتم محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى تدويناته، قائلا " الفترة القادمة فترة تغيير فى الحكومة وأطلب من جميع فرق العمل التعاون لإنجاز هذا التغيير بسهولة وسرعة، ونبشر الجميع بأن القادم أفضل بإذن الله".

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