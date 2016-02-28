المعارضة السورية سجلت السبت 15 انتهاكا من قوات النظام وحلفائها

سجلت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية 15 انتهاكا من قبل قوات النظام وحلفائها فى اليوم الاول من وقف الاعمال العدائية، بموجب الاتفاق الأمريكى الروسى المدعوم من الامم المتحدة، وفق ما أكد متحدث باسم الهيئة اليوم الأحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المتحدث باسم الهيئة سالم المسلط فى اتصال هاتفى من الرياض مع اربعة صحافيين بينهم صحافية من وكالة الأنباء الفرنسية "ارتكبت قوات النظام 15 انتهاكا لوقف اطلاق النار فى اليوم الاول من تطبيق الهدنة، بينهم اثنان من قبل حزب الله اللبنانى فى منطقة الزبدانى" غرب دمشق.
وقال المتحدث باسم الهيئة سالم المسلط فى اتصال هاتفى من الرياض مع اربعة صحافيين بينهم صحافية من وكالة الأنباء الفرنسية "ارتكبت قوات النظام 15 انتهاكا لوقف اطلاق النار فى اليوم الاول من تطبيق الهدنة، بينهم اثنان من قبل حزب الله اللبنانى فى منطقة الزبدانى" غرب دمشق.
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