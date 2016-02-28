وزير الدفاع يصدق على إعلان قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات دفعة مايو 2016

صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات، الدفعة رقم 109 أطباء والدفعة رقم 74 مهندسين، والدفعة رقم 62 مختلط ، والدفعة 104 رئيسات تمريض دفعة مايو 2016، على أن يتم سحب الملفات اعتبارا من يوم الثلاثاء أول مارس المقبل وحتى يوم 17 مارس 2016 من مكتب التنسيق الرئيسي في الكلية الحربية بمصر الجديدة.

وحول الشروط العامة للقبول، أعلن اللواء أركان حرب جمال أبو اسماعيل مدير الكلية الحربية، أن الشروط العامة للقبول أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبي الجنسية المصرية، أو متقدمين للحصول على أي جنسية أخرى، وألا يكون قد سبق عليه الحكم في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيا من أي كلية أو معهد عسكري، وألا يكون قد أعفى من أداء الخدمة العسكرية لعدم لياقته الطبية، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية، ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها.

وأضاف مدير الكلية الحربية : “يجب ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم، والإناث 155 سم، وأن يؤدي قفزة الثقة بنجاح، في حمام السباحة بدون تردد من المرة الأولى، من ارتفاع 7.5 متر، وأن يجتاز بنجاح وتفوق الاختبارات النفسية، وأن يجتاز الاختبار الشخصي كشف الهيئة وفقا لتقييم لجنة الاختبار.

وأشار مدير الكلية الحربية إلى ضرورة أن يلتزم المقبولات بضرورة ارتداء الزي العسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع، ويسمح للضباط المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط.

وعن التخصصات المطلوبة أعلن مدير الكلية الحربية أن الدفعة تشمل طب بشري ذكور درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، وطب بيطري ذكور الحاصلين على درجة البكالوريوس، ورئيسات تمريض إناث الحاصلات على درجة البكالوريوس على أن يكون المؤهل جيد فأعلى للأطباء، وتقدير مقبول بالنسبة لتخصصات الطب البيطري وتمريض إناث، وأن يكون قد أمضى مدة الامتياز وأن يكون حاصلا على المؤهل الدراسي 2015 والسنوات السابقة شرط ألا يزيد السن عن 30 عاما للأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس، و34 سنة للحاصلين على الماجستير، و38 سنة للدكتوراه، بينما 26 عاما للحاصلات على بكالوريوس التمريض إناث.

وحول التخصصات المطلوبة من الطلبة المهندسين، أعلن مدير الكلية الحربية أن التخصصات هي ” كهرباء قوى – حواسب – اتصالات التكرونيات – ميكانيكا قوى – ميكانيكا انتاج – هندسة بحرية بناء سفن – ميكانيكا سيارات – هندسة طيران – هندسة مدني – هندسة عمارة – هندسة كيميائية” على أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل عام 2015 وما قبلها شرط التقيد بالسن وألا يزيد السن في الأول من مايو عن 26 عاما وأن يكون التقدير مقبول فأعلى.

وعن التخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات ذكور فقط أعلن مدير الكلية الحربية، أن التخصصات هي علوم كيماء خاصة ، وعلوم كيمياء مزدوجة وعلوم كيمياء تحليلية وعلوم كيماء حيوية ، وعلوم جيولجيا ، وعلوم ميكروبيولوجي، وعلوم حيوان وعلوم بيولوجي وعلوم حواسب وتكنولوجيا المعلومات ولغات يوناني – صيني – ياباني – فارسي – كوري – تركي ” وكليات الآداب تخصصات علم النفس والاجتماع ثم كليات الإعلام والصحافة.

وأشار مدير الكلية الحربية إلى ضرورة أن يكون خريجي الجامعات من التخصصات الأخرى حاصل على المؤهل الجامعي عن العام 2015 و2014 فقط ، بتقدير جيد فأعلى وألا يزيد سنة في الأول من مايو 2016 عن 26 عاما ويسمح فقط لتخصص الكيمياء التحليلية فقط التقدم للحاصلين على درجة الماجستير بشرط ألا يزيد السن عن 34 عاما ، على أن تكون مدة الدراسة من 6 إلى 7 شهور في كافة التخصصات.

أ ش أ