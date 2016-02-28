تقرير في الجول - أرسنال ومانشستر يونايتد.. المنهج واحد ونسب النجاح تختلف

بالنظر لطريقة لعب الفريقين بالدوري هذا الموسم سنجد تشابها كبيرا في أسلوب اللعب ونقل الكرة بين الفريقين سواء بالاعتماد على التمريرات القصيرة أو في حرمان الخصم من الكرة.

حتى في طريقة تسجيل الأهداف والضغط على الخصم يبدو الأمر وكأن الفريقان يذاكران نفس المنهج لكن حتى الآن أرسنال هو من ينجح.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي فرص الفريقين ونقاط القوة والضعف خلال مواجهة اليوم.

أرسنال

يغيب عن أرسنال في لقاء اليوم جاك ويلشير وتوماس روزيسكي وسانتي كازورلا وأليكس أوكسالد تشامبرلين.

نقطة قوة المدفعجية في لقاء اليوم هو خط الهجوم، إذ أنه سجل 41 هدفا في الدوري حتى الآن بمعدل 1.5 هدف في المباراة الواحدة.

أرسنال سجل هدف وحيد هذا الموسم في الدوري من خارج منطقة الجزاء عن طريق أليكسيس سانشيز في مرمى ليستر سيتي في الدور الأول، وهدف لثيو والكوت من على حافة منطقة الجزاء ضد مانشستر سيتي وبقية الأهداف من داخل منطقة الجزاء.

سجل المدفعجية 27 هدفا من جمل تكتيكية و9 أهداف من الكرات الثابتة وهدفين من المرتدات وهدفين سجلهم الخصوم في مرماهم عن طريق الخطأ وهدف وحيد من ركلة جزاء.

أرسنال يستحوذ على الكرة في المباراة الواحدة بمعدل 55% ويمتلك دقة تمرير بلغت 85% وخلق الفريق حتى الآن 327 فرصة على مرمى الخصم بمعدل 12.57 فرصة في المباراة الواحدة.

يعتمد أرسنال على نظام التمريرات القصيرة إذ أن نسبة 87% من مجموعة تمريراته الناجحة هي تمريرات قصيرة و9% فقط للكرات الطولية و4% للعرضيات.

يفضل أرسنال الاعتماد على الجبهة اليسرى في هجماته بمعدل 39% والجبهة اليمنى بمعدل 32% ومنتصف الملعب بـ29%.

أفضل الأماكن التي يستغلها أرسنال وينشط فيها لاعبيه هي منطقة وسط الملعب بنسبة 44% في حين أنه يضغط على الخصم في الثلث الخاص به بنسبة 30% من معدل امتلاكه للكرة.

يفضل المدفعجية التسديد من أمام المرمى بنسبة 70% من مجموع تسديداتهم ويسدد من داخل منطقة الـ18 بنسبة 65% من مجموع تسديداتهم.

دفاعيا يتلقى أرسنال 12.1 تسديدة في المباراة الواحدة ويمنع 3.5 تسديدة ويقوم بإرتكاب 9 أخطاء في المباراة الواحدة وتحصل حتى الآن على 28 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.

مانشستر يونايتد

يغيب عنهم في هذه المباراة للإصابة كلا من: لوك شاو وآشلي يونج وفيل جونز وباستيان شفاينشتايجر وواين روني ومروان فيلايني وويل كين وأنتونيو فالنسيا.

هجوميا مانشستر يونايتد أضعف من أرسنال فقد سجل 33 هدفا بالدوري حتى الآن بمعدل 1.2 هدف في المباراة الواحدة.

سجل الشياطين الحمر 22 هدفا من الجمل التكتيكية و4 من الكرات الثابتة و3 من ركلات الجزاء واثنين من المرتدات واثنين أهداف سجلهم الخصم في مرماه بالخطأ.

سجل مانشستر يونايتد هذا الموسم هدفين فقط من خارج منطقة الجزاء وهما هدف جيسي لينجارد في مباراة وست بروميتش ألبيون وهدف واين روني ضد نيوكاسل يونايتد.

معدل استحواذ الشياطين الحمر على الكرة في المباراة الواحدة بلغ 55%، أي أن المباراة ستنحصر في معركة استحواذ بين الفريقين لتقارب النسب.

متوسط دقة تمريرات مانشستر يونايتد يبلغ 83% في المباراة الواحدة، وخلق الفريق حتى الآن 219 فرصة، ويفضل الفريق التمريرات القصيرة مثل الجانرز بمعدل 83% من مجموع تمريراتهم، بالإضافة لـ13% تمريرات طولية و4% عرضيات ولم يمرر الفريق سوى كرة بينية وحيدة.

يفضل الشياطين الحمر التسديد من أمام مرمى الخصم بمعدل 64% من مجموع التسديدات، ويسدد من داخل منطقة الـ18 بنسبة 51% من تسديداته و43% من خارج منطقة الجزاء.

يستخدم مانشستر يونايتد الجانب الأيسر بشكل كبير في شن هجماته، بنسبة 40% من مجموع الهجمات والجانب الأيمن بنسبة 34% و26% من وسط الملعب.

يفضل مانشستر يونايتد اللعب في منتصف الملعب بنسبة 45% من مجموع تحركات لاعبيه و 32% في الثلث الخاص بالخصم.

دفاعيا يتلقى مانشستر 10.2 تسديدة في المباراة الواحدة ويمنع 2.2 تسديدة، ويرتكب أخطاء بمعدل 12.5 في المباراة الواحدة وتحصل حتى الآن على 46 بطاقة صفراء.