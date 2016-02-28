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6 مارس.. "الإدارية العليا" تفصل فى الطعن على حكم رفض حل اتحاد الكرة

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6 مارس.. "الإدارية العليا" تفصل فى الطعن على حكم رفض حل اتحاد الكرة 6 مارس.. "الإدارية العليا" تفصل فى الطعن على حكم رفض حل اتحاد الكرة
قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض دعوى حل اتحاد الكرة المصرى، وبطلان نتخابات اتحاد الكرة، لجلسة 6 مارس.

كانت الدكتورة ماجدة الهلباوى، والدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد، المرشحان السابقين فى انتخابات الجبلاية، طعنا على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المطالبة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وذلك بعد إثباتهم وجود عوار في عملية الانتخابات.


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