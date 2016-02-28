إخلاء سبيل شقيقين تعديا على رئيس محكمة بسبب خلاف على ركن السيارة بالتصالح

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب بإخلاء سبيل صاحب شركة وشقيقه بضمان محل إقامتهما وذلك بعد اتهامهما بالاعتداء على رئيس محكمة وشقيقه ونجله بسبب خلافات على ركن سيارة وذلك بعد تصالح الطرفين.

وكانت تحقيقات بيشوى مراد وكيل أول النيابة قد كشفت أن نجل المستشار "طالب" ركن سيارته أمام العقار الذى يقيم به، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينه وبين صاحب الشركة الذى يقيم بذات العقار، وتدخل شقيق صاحب الشركة ووالد الطالب "رئيس المحكمة" وشقيقه ونشبت بينهم مشاجرة، حيث اعتدى صاحب الشركة وشقيقه على رئيس المحكمة ونجله وشقيقه بالضرب، مما أسفر عن إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة.

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