أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

17 أبريل.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار منح "المهن الموسيقية" الضبطية القضائية

Google+ Print
17 أبريل.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار منح "المهن الموسيقية" الضبطية القضائية 17 أبريل.. الحكم فى دعوى إلغاء قرار منح "المهن الموسيقية" الضبطية القضائية
حجزت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن الملحن أيمن حلمى، التى تطالب ببطلان قرار وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، للحكم بجلسة 17 أبريل المقبل.

وأكدت الدعوى مخالفة القرار لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذى حدد قواعد منح الضبطية القضائية بناءً على الاتفاق مع الوزير المختص، ونص على أن تمنح صفة الضبطية القضائية فقط للموظفين العموميين، فى حين أن القرار المطعون عليه أصدره وزير العدل بالاتفاق مع نقيب الموسيقيين فقط، دون العرض على الوزير المختص بالإشراف على النقابة، كما أن أعضاء مجلس النقابة المشار إليها ليسوا من الموظفين العموميين الذين تنطبق عليهم قواعد منح صفة الضبطية القضائية.

وأشارت الدعوى إلى أن ذلك القرار يمثل زجا بالتنظيمات النقابية فى معركة بعض المؤسسات ضد حرية الإبداع فى ، موضحة أنه وإن كان الغرض من وجود نقابة الموسيقيين هو تنظيم شؤون مهنتهم فيما بينهم وحماية حقوق أعضائها وتقديم الدعم اللازم لهم لممارسة مهنتهم فى مناخ من الحرية والأمان، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال رسمنة ممارسة الأنشطة الفنية أو حصر ممارستها على فئات بعينها أو إجبار أى من الأشخاص الذين لا يمارسون عملا منتظما على الانضمام لكيان نقابى، حيث يمثل ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحرية النقابية، بالمخالفة لنصوص الدستور.


>مجلس "الموسيقيين" يهدد باستقالات جماعية وإضراب الأحد حال استقالة هانى شاكر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"