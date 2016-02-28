تجديد حبس ضابط وشقيقه 15 يوماً بتهمة سرقة سيدة بالإكراه فى مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، المستشار أشرف عاصم، وأمانة سر حسام الدين مصطفى، اليوم الأحد، تجديد حبس ضابط وشقيقه 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع.

وكانت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد حتة، قد أمرت بحبس ضابط شرطة وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة سيدة بالإكراه أثناء سيرها بشارع مكرم عبيد فى مدينة نصر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً باتهام الملازم أول "كريم محمد نجيب" وشقيقه "أحمد" بمحاولة سرقة إحدى السيدات حال سيرها بتقاطع شارعى مكرم عبيد وحافظ رمضان دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة المواطنين من إلقاء القبض على المتهم وشقيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

وأعلن مسئول مركز الأعلام الأمنى بوزارة الداخلية أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أصدر قراراً بإحالة الملازم أول كريم محمد نجيب الضابط بقسم شرطة أول مدينة نصر إلى الاحتياط وإيقافه عن العمل للصالح العام.

اليوم.. نظر تجديد حبس ضابط شرطة وشقيقه فى سرقة سيدة بشارع "مكرم عبيد"