الزمالك يمد معسكره 24 ساعة ويلاقي السكة الحديد وديا

مد نادي الزمالك معسكره المغلق لمدة 24 ساعة، لينتهي يوم غدا الإثنين بدلا من اليوم كما كان مقررا.

ويقيم الزمالك معسكرا مغلقا في مدينة السادس من أكتوبر، وكان مقررا له الانتهاء اليوم السبت قبل أن يغير جهاز الفريق قراره ويمد المعسكر 24 ساعة.

المعسكر شهد اليوم وصول الثنائي الدولي حمادة طلبة وحازم إمام، فيما سيصل باقي لاعبي الفريق المشاركون في معسكر منتخب مصر يوما غدا الإثنين للمشاركة في اليوم الختامي من المعسكر.

الزمالك سيلتقي مع نظيره السكة الحديد وديا عصر اليوم الأحد، في مباراة استعدادية لاستئناف بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يعود الفريق يوم الثلاثاء المقبل للتدريب على ملعب "حلمي زامورا"، حيث ستكون بداية مهمة المدرب الجديد أليكس ماكليش الذي سيتسلم المهمة في ذلك اليوم.