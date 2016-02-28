عبد الحفيظ لتريزيجيه: الأهلي في حاجة إليك

نقل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حاجة الفريق لخدمات لاعبه المعار محمود تريزيجيه في محادثة هاتفية جمعته بالأخير الذي يلعب حاليا في أندرلخت البلجيكي.

وتنتهي إعارة تريزيجيه في 30 يونيو المقبل وأشار عبد الحفيظ للصحفيين إلى أن الأهلي في أمس الحاجة لإمكانياته وقدراته.

وقال عبد الحفيظ:"شددت عليه ضوروة عودته للأهلي فور انتهاء الإعارة، فنحن متمسكون به".

وأضاف "تريزيجيه مميز وصغير السن، مسألة الموافقة على احترافه سابقة لأوانها، فالأهلي يتطلع للمنافسة بقوة مستقبلا".

وأردف "المدرب الجديد مارتن يول هو من سيحدد في الأيام المقبلة احتياجات الفريق في المراكز المختلفة، تريزيجيه يبقى أحد الأعمدة التي نستطيع الاعتماد عليها مستقبلا".

وأتم "اللاعب متفهم للموقف، فهو من أصحاب السلوك المميز".