قرعة كأس مصر – مواجهتان سهلتان للزمالك والأهلي.. ولقاء صعب للاتحاد

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس مصر عن وقوع حامل اللقب الزمالك في مواجهة شباب الضبعة بينما الأهلي الوصيف سيواجه ديروط.

وفاز ديروط على المنيا 3-1 في المرحلة السابقة من البطولة فيما تخطى شباب الضبعة فريق ترجي مطروح بالفوز 2-1.

وسيواجه الاتحاد السكندري فريق أسوان بينما وقع غزل المحلة أمام الإنتاج الحربي في المواجهتين الوحيدتين الخالصتين بين أندية الدوري المصري الممتاز.

وسيتعين على الاتحاد المرور من أسوان الذي فاز بمواجهتهما الأخيرة في الدوري.

وجاءت جميع المباريات على النحو التالي.

الزمالك وشباب الضبعة.

الأهلي وديروط.

الإسماعيلي والرجاء.

الاتحاد السكندري وأسوان.

الإنتاج الحربي وغزل المحلة.

اتحاد الشرطة وغزل بورسعيد.

بتروجت وسوهاج.

طلائع الجيش وطنطا.

الداخلية والفيوم.

المصري والنصر للتعدين.

حرس الحدود والمنصورة.

سموحة وجمهورية شبين.

مصر للمقاصة وإف سي مصر.

المقاولون العرب والمريخ.

وادي دجلة والقناة.

إنبي والنصر.

وستقام مباريات دور الـ32 أيام 22 و23 و24 مارس المقبل لجميع الفرق عدا الرباعي المشارك في المسابقات القارية، الزمالك والأهلي وإنبي ومصر للمقاصة.

وسيلعب ناديا إنبي والمقاصة أحد يومي 26 و27 من الشهر نفسه بينما ستتأجل مواجهتي الزمالك والأهلي لوجود أكثر من لاعبين اثنين من كل منهما في منتخب مصر.

ويواجه الفراعنة منتخب نيجيريا ذهابا وإيابا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 يومي 25 و29 مارس المقبل.

وسيحصل المتأهل من كل دور بدء من الـ32 وحتى نصف النهائي على مبلغ قدره 50 ألف جنيهل مصريا.

وسيحصد بطل المسابقة على مبلغ مليون ونص جنيه والوصيف 750 ألفا.

وستوقع غرامات على الأندية في حالة وضع اعلانات مخالفة للشركات المتعاقدة مع الشركة الراعية تلي سيرف أو في حالة عدم وضع اعلانات بالأساس.