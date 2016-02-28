تعرف على طريق الزمالك لنهائي كأس مصر

الزمالك سيواجه شباب الضبعة في دور الـ32 فماذا بعد ذلك؟

أجريت قرعة دور الـ32 من كأس مصر الأحد وأسفرت عن وقوع حامل اللقب الزمالك في مواجهة شباب الضبعة، وإذا نجح الفريق في التأهل لدور الـ16 فإنه سيواجه الفائز من اتحاد الشرطة وغزل بورسعيد.

وإذا مر الزمالك لربع النهائي فإنه سيواجه بتروجيت أو سوهاج أو الاتحاد أو أسوان.

وإذا وصل لنصف النهائي فإنه سيواجه الإسماعيلي أو الرجاء أو طلائع الجيش أو طنطا أو الداخلية أو الفيوم أو المصري أو النصر للتعدين.

وتوج الزمالك باللقب الموسم الماضي على حساب غريمه اللدود الأهلي بهدفين سجلهما باسم مرسي.