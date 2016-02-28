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حفل زفاف جماعى بسيناء يجوب شوارع أرض الفيروز ويبعثون رسائل الأمن للجميع

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حفل زفاف جماعى بسيناء يجوب شوارع أرض الفيروز ويبعثون رسائل الأمن للجميع حفل زفاف جماعى بسيناء يجوب شوارع أرض الفيروز ويبعثون رسائل الأمن للجميع
فى تحدى جديد للأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، تؤمن قوات الأمن حفل زفاف جماعى بحضور 40 عروسة وعريس، بالمدينة الشبابية، ومن المقرر أن يتجول العرسان فى شوارع أرض الفيروز لإرسال رسائل الأمن للجميع والتأكيد على أن قادرة على دحر الإرهاب، وأنه لن يثنيها عن شىء، وأن الأهالى يمارسون حياتهم بطريقة طبيعية فى سيناء، يتعايشون ويتزوجون ويفرحون، فى حماية القوات المسلحة والشرطة.

ويشرف على حفل الزفاف الجماعى المقرر إقامته الأربعاء المقبل، اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.


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