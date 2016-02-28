طالبة تضرب زميلتها بالمنصورة وتمزق ملابسها بعد اكتشافها ارتباطها بحبيبها

اعتدت اليوم طالبة بمدرسة المنصورة الثانوية الفنية، فى محافظة الدقهلية على زميلتها أثناء خروجهما من المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية بالمدرسة، عقب اكتشافهما أن كلاهما على علاقة بشاب.

وقامت "هدى.س" بالتعدى بالضرب على "سلمى.م"، وهما طالبتان بالصف الثانى الثانوى الفنى، حيث قامت الأولى بتمزيق ملابس زميلتها، وخدشتها فى الوجه ومزقت بعض الكتب المدرسية التى كانت بيدها، بعد تبادلهما السباب لفترة بالشارع، وذلك بعدما اكتشفت الطالبتان بأنهما على علاقة بذات الشاب.

وقامت بعض الطالبات بتغطية جسد "سلمى.م" بقميص كان بحوزتهن، وتم إستدعاء سيارة الإسعاف عقب الإغماء على الطالبة، وتمت إفاقة الطالبة بسيارة الإسعاف، ورفضت الذهاب للمستشفى.

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