مطار شرم الشيخ يستقبل 1347 سائحا على متن 13 رحلة دولية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الأحد، 13رحلة دولية على متنها 1347 سائحا من مختلف الجنسيات.

وأكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء فى تصريحات له اليوم، أن نسبة الإشغالات بشرم وصلت نسبة 18% والعامة 16%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 13 رحلة دولية طيران على متنها 1347سائحاً من مختلف الجنسيات و7 رحلة داخلية على متنها 498 سائحاً مصرياً بإجمالى 1947 سائحاً وغادر مطار شرم الشيخ 2289 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 284 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة كما غادر المنفذ 441 سائحا.

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