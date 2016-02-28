محافظ الفيوم يشدد على إنهاء إجراءات ترخيص سيارات تاكسى تحيا مصر

استقبل المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم ممثلين من مجموعة شباب الخريجين الفائزين بسيارات الـ 100 تاكسي بالقرعة العلنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، والتى تمت بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر " والصندوق الاجتماعي للتنمية، لإنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بهم لسرعة دخول السيارات الخدمة، بحضور اللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد ياسر أبو القاسم مدير إدارة مرور الفيوم.

وأصدر محافظ الفيوم، توجيهات لمدير إدارة المرور بسرعة إنهاء إجراءات تراخيص السيارات خلال أربعة أيام بواقع 25 سيارة يومياً حتي تدخل السيارات الخدمة فى أسرع وقت.

وأكد المحافظ، أن المحافظة حريصة علي تذليل كافة العقبات أمام الشباب، مشيراً أن القيادة السياسية تضع الشباب دائماً على قائمة أولويات الدولة.

وخلال اللقاء طالب المحافظ الشباب الحاصلين على السيارات بأن يكونوا واجهة مشرفة للمحافظة وأن يلتزموا بقواعد وتعليمات المرور وتعريفة المواصلات المقررة.

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