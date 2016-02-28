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مسابقة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

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مسابقة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مسابقة فنية لذوى الاحتياجات الخاصة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
نظمت نوادي روتاري الإسكندرية "فاروس، مارين، غرب، النزهة، المنتزه، سبورتنج، الرمل، سان ستيفانو، مريوط، صن رايز، راقودا، كوزمو بوليتان" مسابقة للمواهب الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة،بمركز الحرية للأبداع.

وقال المهندس هادر ميتو السكرتير الفخري لنادي روتاري فاروس فى تصريحات له اليوم، إن النادى يشارك بمجموعة من الشباب الموهوبين في الغناء مشيرا إلي حرص النادي علي الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الروتارى.

مسابقة المواهب الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة (1)

مسابقة المواهب الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة (2)

مسابقة المواهب الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة (3)

مسابقة المواهب الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة (4)

مسابقة المواهب الفنية لذوى الاحتياجات الخاصة (5)


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