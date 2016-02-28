أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي: تصريحات ك. أحمد حسام ميدو حول التهديد لإغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
مساء dmc - حلقة السبت 8-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع رجال الأعمال "السيد البدوي وعلاء السبع" -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ظهور أول حالة إصابة بالجديرى المائى بمدرسة الثانوى التجارى بسوهاج

Google+ Print
ظهور أول حالة إصابة بالجديرى المائى بمدرسة الثانوى التجارى بسوهاج ظهور أول حالة إصابة بالجديرى المائى بمدرسة الثانوى التجارى بسوهاج
قررت إدارة طما التعليمية شمال، منح طالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى، إجازة لمدة خمسة عشر يوما، وذلك عقب إصابتها بمرض الجديرى المائى وهى الحالة الأولى بالفصل الدراسى الثانى.

وقالت الزائرة الصحية إن الحالة للطالبة "ايه.ع. ع" بالصف الثالث الثانوى التجارى، وظهرت عليها أعراض المرض، وإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة نحو باقى الطالبات، حيث تبين ظهور نفس الأعراض على طالبتين جار فحصهما.


>وكيل تعليم سوهاج يحيل موظفة للنيابة الإدارية لاتهامها بالاعتداء على ولى أمر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365