ظهور أول حالة إصابة بالجديرى المائى بمدرسة الثانوى التجارى بسوهاج

قررت إدارة طما التعليمية شمال، منح طالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى، إجازة لمدة خمسة عشر يوما، وذلك عقب إصابتها بمرض الجديرى المائى وهى الحالة الأولى بالفصل الدراسى الثانى.

وقالت الزائرة الصحية إن الحالة للطالبة "ايه.ع. ع" بالصف الثالث الثانوى التجارى، وظهرت عليها أعراض المرض، وإنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة نحو باقى الطالبات، حيث تبين ظهور نفس الأعراض على طالبتين جار فحصهما.

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