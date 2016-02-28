الصحة العالمية: الببرونة والجوانتى والعازل الطبى من مسببات السرطان

قررت منظمة الصحة العالمية "WHO" اعتبار أحد المواد التى تدخل فى تصنيع المطاط وتعرف باسم "MBT" ضمن قائمة المسرطنات المحتملة، وحذرت من المخاطر الصحية لببرونة الأطفال الرضع "اللهاية" والجوانتيات وجميع الأدوات والأغراض المصنوعة من المطاط مثل بونيه ونظارات السباحة والعازل الطبى للرجال، وكذلك المطاط فى ملاعب النجيل الصناعى.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية هذا القرار الخطير بعد انتهاء اجتماع اللجنة الدولية لأبحاث السرطان الذى انعقد مؤخراً فى مدينة ليون الفرنسية، وضم 24 خبيرا تم اختيارهم من 8 دول مختلفة.

وقرر العلماء ضم مادة "MBT" التى تستخدم فى تصنيع المطاط ضمن المواد المحتمل تسببها فى الإصابة بالسرطان فى نفس القائمة التى تضم اللحوم الحمراء، وهى تقع مباشرة قبل قائمة المسرطنات والتى تضم: السجائر والخمور والأسبتسوس واللحوم المصنعة.

وأضاف التقرير الذى نشر مؤخرا بصحيفة "التيليجراف" البريطانية أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (التابعة لمنظمة الصحة العالمية) قامت بتقييم وتحليل عدد كبير من الدراسات والبيانات، وكشفت النتائج أن مادة "MBT" التى تستخدم فى تصنيع المطاط، الذى يدخل فى تركيب العديد من الأدوات التى نستخدمها، يساهم فى رفع خطر الإصابة بالسرطان.

جدير بالذكر أن هذه النتائج نشرت مؤخراً بالمجلة الطبية الشهيرة وواسعة الانتشار "لانسيت thelancet"، وهو ما يزيد من مصداقيتها.

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