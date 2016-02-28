مدير الكلية الحربية: الجيش يتكفل بعلاج غير المقبولين المصابين بفيروسc

قال اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل مدير الكلية الحربية إن أى طالب يتقدم للكية الحربية من الجامعيين أو الحاصلين على الثانوية العامة ويثبت إصابته بفيروس سى من خلال التحاليل الطبية الدقيقة يتم علاجه على نفقة القوات المسلحة، وفقا لتوجيهات القيادة العامة، بالإضافة إلى إرسال لجان متخصصة لإجراء مسح شامل فى المنطقة التى يعيش فيها .

وأوضح مدير الكلية الحربية، على هامش مؤتمر لإعلان قبول دفعة دفعة جديدة من الجامعيين، أن القوات المسلحة تطلب أعداد كبيرة من المهندسين من أجل تغطية احتياجاتها، خاصة مع التزامها بتنفيذ عشرات المشروعات القومية الكبرى، خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن أعداد المقبولين تخضع بشكل أساسى إلى احتياجات القوات المسلحة .

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