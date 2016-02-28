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كمال أحمد ردا على منتقديه:"تسقط العضوية فأنا أدافع عن شرف الشعب"

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كمال أحمد ردا على منتقديه:"تسقط العضوية فأنا أدافع عن شرف الشعب" كمال أحمد ردا على منتقديه:"تسقط العضوية فأنا أدافع عن شرف الشعب"
قال النائب كمال أحمد فى أول تعليق له عقب طرده من الجلسة العامة اثر ضرب النائب توفيق عكاشة بالحذاء، عملية إحراج السلطة السياسية فى لن تحدث والقيادة السياسية فى مصر لن تركع.

وأكد أحمد، فى تعقيبه على إحالته إلى لجنة للتحقيق معه، ومطالب عدد من النواب باسقاط عضويته قائلاَ:"أهلا وسهلا.. ومرحبا.. وتسقط العضوية فأنا أدفاع عن شرف الشعب المصرى وأنا انتظر اسقاط عضويتى منذ عهد السادات بعد رفضى لمعاهدة العقم".


>- بالصور.. محمود بدر: توفيق عكاشة نائب التطبيع وأطلب إسقاط عضويته

- النائب كمال أحمد يضرب توفيق عكاشة نائب التطبيع بالجزمة

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مصر 365

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