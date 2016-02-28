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مدير الكلية الحربية ينصح المتقدمين للكليات العسكرية: "ابعدوا عن التيك اواى "

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مدير الكلية الحربية ينصح المتقدمين للكليات العسكرية: "ابعدوا عن التيك اواى " مدير الكلية الحربية ينصح المتقدمين للكليات العسكرية: "ابعدوا عن التيك اواى "
وجه اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل، مدير الكلية الحربية، عددا من النصائح للطلاب المقبلين على التقدم للكليات العسكرية، حتى يتسنى لهم الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، أولها الابتعاد تماما عن التدخين، والحفاظ على الوزن المثالى والأكل الصحى والابتعاد عن الأطعمة " التيك اواى".

وأضاف مدير الكلية الحربية على هامش مؤتمر لإعلان قبول دفعة جديدة من الجامعيين فى الكلية الحربية: "الطالب لابد أن يتدرب بشكل دورى حتى يحافظ على لياقته البدنية السليمة" .


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