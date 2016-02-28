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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«قطع طريق ناهيا» لـ 31 مارس لسماع أقوال الشهود

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«قطع طريق ناهيا» لـ 31 مارس لسماع أقوال الشهود تأجيل محاكمة المتهمين بـ«قطع طريق ناهيا» لـ 31 مارس لسماع أقوال الشهود

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة المتهمين في قضية “قطع طريق ناهيا” لجلسة 31 مارس لسماع اقوال الشهود.

ونص أمر الإحالة بأن النيابة العامة تتهم كلاً من “عبد الرحمن محمد صلاح و “عمرو الحسيني” و”محمود شحاتة ” بأنهم في تاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور اشتركوا في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام حاملين اسلحة نارية و بيضاء و أدوات مما تٌستخدم في الإعتداء على الأشخاص وقاموا بإستعراض القوة و العنف وقاموا بترويع المجني عليه “أحمد رفاعي “قصد ترويعه والحق الأذي المادي المعنوي وأشار أمر الإحالة بأن المتهمين أحدثوا بالمجني عليه “أحمد رفاعي” إصابات وردت بتقارير الطب الشرعي الموقع عليهفضلاً عن إشتراكهم في تظاهرة دون اخطار الجهات المختصة مما أدى للإخلال بالنظام العام.

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