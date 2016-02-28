صور| 6 مواهب يتنافسون على لقب«the Voice Kids» بموسمه الأول السبت المقبل

يدخل 6 مواهب سباق الفوز بلقب “the Voice Kids” بموسمه الأول،وذلك فى الثامنة مساء السبت 5مارس المقبل على MBC1 و”MBC مصر”,.

وكانت حلقة أمس السبت قد شهدت مشاركة المتأهّلين الـ 15 في الحلقة ما قبل النهائية من البرنامج، وذلك ضمن ثلاثة فرق يقودها المدرِّبون” النجوم”، كاظم الساهر، ونانسي عجرم، وتامر حسني.

واختار خلالها كل مدرِّب موهبتيْن فقط، من أصل 5، للانتقال إلى الحلقة النهائية، مساء السبت 5 مارس المقبل، ووقع اختيار “كاظم” على كل من ميرنا حنّا ،ولين الحايك لدخول المواجهة النهائية، فيما رشحت “نانسي” كل من زين عبيد وغدي بشارة، اما ” تامر” فأختار كل من أمير عموري وجويرية أحمد.