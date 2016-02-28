الائتلاف السوري يتهم قوات الأسد وروسيا بالخرق المتكرر للهدنة

اتهم الائتلاف الوطني السوري المعارض جيش النظام وروسيا بالخرق المتكرر لإتفاق وقف الأعمال العدائية ،مطالبا مجلس الأمن بالتصرف تجاه الخروقات التي ارتكبها النظام السورى خلال الساعات الأولى من بدء سريان الاتفاق .

وقال الائتلاف ،حسبما نقلت قناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم “الأحد” ، إن قوات النظام قصفت 15 منطقة بالرشاشات الثقيلة والمدفعية والبراميل المتفجرة في سوريا ، مضيفة أن روسيا استأنفت غاراتها اليوم بعد أن علقتها في أول أيام الهدنة.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ، “الأهم هي الوقائع وليست الادعاءات وسوف نقوم بالمراقبة والرصد، والأهم من كل ذلك هو واشنطن وموسكو حيث تحاولان تطويق أي حوادث خرق لوقف الاعمال العدائية “.

يشار إلى أن اتفاق وقف الأعمال العدائية قد بدأ سريانه بالفعل منذ منتصف ليل الجمعة الماضية.

أ ش أ