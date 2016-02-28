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موسكو تعلن عن 9 خروقات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة

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موسكو تعلن عن 9 خروقات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة موسكو تعلن عن 9 خروقات لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة
أعلن الجيش الروسى الاحد عن تسجيل 9 خروقات لوقف اطلاق النار فى سوريا خلال الساعات الاربع والعشرين السابقة، إلا أنه أكد أن وقف اطلاق النار صامد بشكل كبير.

ونقلت وكالات الانباء الروسية عن الجنرال سيرغى كورالينكو رئيس المركز الروسى للمصالحة السورية من مقره فى مطار حميميم غرب سوريا انه "خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية تم تسجيل تسعة خروقات لوقف الأعمال العدائية، ولكن بشكل إجمالى فإن وقف اطلاق النار فى سوريا يُنفذ".
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