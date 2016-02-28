"جنح الجمالية" تبرئ المحامى سمير صبرى من السب والتشهير بـ"سما المصرى"

قضت محكمة جنح الجمالية، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة فى زينهم، اليوم الأحد، ببراءة المحامى سمير صبرى، فى الدعوى التى أقامتها ضده الفنانة سما المصرى، بالتشهير والسب والقذف ونشر أخبار كاذبة، لما ادعاه المتهم من أقوال وأخبار غير صحيحة عن الفنانة فى وسائل الإعلام المختلفة ورفض الدعوى المدنية.

وكان محامى سما المصرى،طالب المحكمة بتشكيل لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الفيديوهات المقدمة فى واقعة السب والقذف.

موضوعات متعلقة:

>اليوم.. "جنح الجمالية" تصدر حكمها فى دعوى سب والتشهير بـ"سما المصرى"

>

>