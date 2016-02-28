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مرور القاهرة يضبط 8 آلاف مخالفة و3 سائقين تحت تأثير المخدرات

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مرور القاهرة يضبط 8 آلاف مخالفة و3 سائقين تحت تأثير المخدرات مرور القاهرة يضبط 8 آلاف مخالفة و3 سائقين تحت تأثير المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، من ضبط 8042 مخالفة مرورية تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه، والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

كما رصدت الحملة المرورية، التى استمرت 24 ساعة من رصد 3 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين، لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.


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