تنفيذ الأحكام تضبط هاربا من 50 حكم حبس فى قضايا تبديد

تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى، من ضبط "طارق.م" 55 سنة شريك بشركة السير للمقاولات مقيم دائرة قسم شرطة محرم بك، محكوم عليه فى 50 حكم حبس جزئى ومستأنف "تبديد"، منها القضية جنح قسم شرطة محرم بك، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس 40 سنة.

وتمكن ضباط وحدة تنفيذ أحكام قسم ثان الرمل من ضبط "ياسر. ع"51 سنة مدرس مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى عدد "189" حكم حبس جزئى، ومستأنف فى قضايا "مبانى" منهم القضية جنح ثان الرمل، وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 32 سنة، وجارة التنفيذ عليهما.

القبض على هاربين من تنفيذ أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسكندرية

تنفيذ 857 حكمًا قضائيًا فى حملة أمنية بالإسكندرية