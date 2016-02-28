4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شقة سكنية فى الطالبية دون إصابات

سيطرت قوات الدفاع المدنى بالجيزة، على حريق نشب فى شقة سكنية بشارع رياض التابع لدائرة قسم الطالبية، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بالطالبية، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم 4 سيارات لإخماد الحريق.

تم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتم منع وصولها لباقى الطوابق السكنية بعد قيام القوات بإخلاء العقار من السكان، لحين الانتهاء من عمليات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع وصول الأهالى للمكان، وتم إخماد الحريق.

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