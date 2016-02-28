ضبط عاطل يزور عملات وآخر يروجها فى أسيوط

ألقى ضباط الأموال العامة بأسيوط، خلال حملة أمنية، القبض على شخصين أحدهما يزور العملات وآخر يروجها بالأسواق بقرية العدر بأسيوط، وذلك فى إطار خطة المديرية لضبط جرائم التلاعب بالمال العام واحتراف تزييف النقد.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مباحث الأموال العامة يفيد ورود معلومات بقيام "أحمد.م.ب.ع" 42 سنة دبلوم ومقيم قرية العدر، دائرة مركز أسيوط، بترويج عملات مزيفة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم من ضبطه وبحوزته 10 آلاف جنيه عبارة عن 100 ورقة مالية مزيفة فئة مائة جنيه بأرقام مسلسلة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازتها بقصد ترويجها بالأسواق.

وأضاف أن مصدر تحصله عليها "محمود.ع.ف.ع.ش" 32 سنة عاطل ومقيم شارع المحمودية ثان الرمل الإسكندرية ـ كفر الزيات محافظة الغربية ومقيم حاليا بقرية العدر ـ دائرة مركز أسيوط والسابق اتهامه فى (7) قضايا ما بين (أموال عامة - خيانة أمانة) والسابق إدانته فى 3 قضايا تبديد.

كما تم استهداف الأخير وضبطه، وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته على جهاز كمبيوتر لاب توب و2 طبّاعة "ألوان - أبيض × أسود" وكمية من الأحبار مختلفة الألوان، وكمية كبيرة من أوراق الطباعة، و16 ورقة بكل منها 3 صور لواجهة فئة المائة جنيه مزيفة للتداول عقب التجهيز تحمل نفس الأرقام المسلسلة السابق ضبطها مع المتهم الأول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بأنه القائم بتزييف العملات النقدية المزيفة المضبوطة، وأضاف أنه يستخدم جهاز الحاسب الآلى وملحقاته وباقى المضبوطات فى تزييفها بقصد ترويجها فى الأسواق على عملائه واستبدالها بعملات صحيحة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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