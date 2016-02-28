العربي يعلن عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة لجامعة الدول العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، اليوم الأحد، إنه لن يرشح نفسه مجددًا لرئاسة الجامعة، بعدما ينهي فترة عمله الحالية في الأول من يوليو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، عن العربي أنه لن يسعى بعد انتهاء عمله إلى الحصول على ولاية ثانية، ولم يذكر العربي سبب قراره.

والعربي هو دبلوماسي مصري ولد عام 1935 في القاهرة، وحاصل على درجة الدكتوراة في العلوم القضائية من جامعة نيويورك، وتقلد العديد من المناصب في بلاده، إذ عمل مستشارا للوفد المصري في المفاوضات مع إسرائيل في كامب ديفيد عام 1978.

وشغل منصب سفير مصر لدى الهند والأمم المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي، وترأس العربي الوفد المصري الذي أنهى النزاع مع إسرائيل حول طابا.