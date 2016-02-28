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تأجيل تجديد حبس طاهر مختار و2 آخرين في قلب نظام الحكم إلى الأربعاء

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تأجيل تجديد حبس طاهر مختار و2 آخرين في قلب نظام الحكم إلى الأربعاء تأجيل تجديد حبس طاهر مختار و2 آخرين في قلب نظام الحكم إلى الأربعاء

أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الأحد، تأجيل نظر تجديد حبس الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر خلال ذكرى ثورة 25 يناير الى جلسة الاربعاء المقبل اداريا.

والمتهمون في القضية هم الدكتور طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالبان حسام الدين حماد وأحمد حسن.

ويواجه المتهمون “حيازة مطبوعات تدعو إلى التظاهر وقلب نظام الحكم، على الرغم من أن كل ما كان بحوزتهم هو أجهزة إليكترونية وأوراق خاصة بالدكتور طاهر والتي يتحدث فيها عن أوضاع المساجين الصحية”.

وأكد أن هناك تهم أيضا موجهة إليهم باستغلال تجاوزات أفراد الشرطة للتحريض على التظاهر يوم 25 يناير المقبل، ولكن القانون ينص على أن التظاهر ليس جريمة كما أنها عقوبة وقتية يجب ضبط صاحبها متلبسا بها وليس قبلها.

وقبيل ذكرى ثورة 25 يناير ألقت قوات الأمن القبض على الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، وصديقاه حسام الدين حماد، الطالب بكلية الهندسة، وأحمد حسن الطالب بكلية الحقوق، بعد مداهمة شقتهم في شارع الفلكي، ثم تم اقتياد الثلاثة إلى قسم عابدين بواسطة ميكروباص.

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