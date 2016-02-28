«النواب» يحيل كمال أحمد إلى لجنة خاصة بسبب ضرب عكاشة بـ«الجزمة»

قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، إحالة النائب كمال أحمد إلى لجنة خاصة للتحقيق معه في واقعة قيامه بضرب النائب توفيق عكاشة عقب دخوله قاعة المجلس، بسبب تطبيعه مع إسرائيل واستقباله السفير الإسرائيلي في منزله بالقاهرة.

يذكر أن أعضاء مجلس النواب قاموا، اليوم الأحد، بطرد كل من النائبان توفيق عكاشة وكمال أحمد، خارج جلسة البرلمان وذلك بعد اعتداء النائب كمال أحمد على توفيق عكاشة بالحذاء عند دخوله القاعة، ما أدي إلي طردهما خارج القاعة.