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«النواب» يحيل كمال أحمد إلى لجنة خاصة بسبب ضرب عكاشة بـ«الجزمة»

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«النواب» يحيل كمال أحمد إلى لجنة خاصة بسبب ضرب عكاشة بـ«الجزمة» «النواب» يحيل كمال أحمد إلى لجنة خاصة بسبب ضرب عكاشة بـ«الجزمة»

كمال أحمد يضرب توفيق عكاشة بـ”الحذاء”

قرر مجلس النواب، اليوم الأحد، إحالة النائب كمال أحمد إلى لجنة خاصة للتحقيق معه في واقعة قيامه بضرب النائب توفيق عكاشة عقب دخوله قاعة المجلس، بسبب تطبيعه مع إسرائيل واستقباله السفير الإسرائيلي في منزله بالقاهرة.

يذكر أن أعضاء مجلس النواب قاموا، اليوم الأحد، بطرد كل من النائبان توفيق عكاشة وكمال أحمد، خارج جلسة البرلمان وذلك بعد اعتداء النائب كمال أحمد على توفيق عكاشة بالحذاء عند دخوله القاعة، ما أدي إلي طردهما خارج القاعة.

وقرر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، إحالة النائب توفيق عكاشة إلى لجنة خاصة للتحقيق معه عقب استقباله السفير الإسرائيلي في منزله، وتقدم عدد كبير من النواب بطلبات عاجلة لاسقاط عضويته من البرلمان.

 

 

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