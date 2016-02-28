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هيئة التعاون اليابانية: السيسى يوقع 3 اتفاقيات قروض ميسرة لتمويل 3 مشروعات

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هيئة التعاون اليابانية: السيسى يوقع 3 اتفاقيات قروض ميسرة لتمويل 3 مشروعات هيئة التعاون اليابانية: السيسى يوقع 3 اتفاقيات قروض ميسرة لتمويل 3 مشروعات
كشف مصدر مسئول فى مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بالقاهرة "الجايكا"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يصل ظهر اليوم إلى العاصمة اليابانية طوكيو، فى إطار جولته الآسيوية، سيشهد غدا الاثنين، توقيع 3 اتفاقيات مع الوكالة لتوفير قروض ميسرة بفائدة لا تتعدى 1%، بقيمة تتراوح بين 450 - 455 مليون دولار لتمويل 3 مشروعات فى .

ويصل السيسى إلى طوكيو، 8 مساء بتوقيت اليابان، الواحدة بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، قادما من العاصمة الكازاخية أستانا بعد انتهاء زيارته الناجحة لها، وفقا لبيان الرئاسة.

وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن القروض ستوجه إلى تمويل مشروع تطوير شبكات توزيع الكهرباء لثلاث شركات على مستوى الجمهورية، وتنفيذ مشروع لإنشاء محطة طاقة شمسية بالغردقة، بالإضافة إلى المساهمة فى مشروع توسيع مطار برج العرب فى الإسكندرية وتنفيذ المبنى الثانى ليصبح أول مطار صديق للبيئة فى الشرق الأوسط ويعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف المصدر أن الرئيس السيسى سيشهد أيضا توقيع حوالى 15- 16 مذكرة تفاهم مع مؤسسات يابانية أخرى.

وفى ديسمبر الماضى، كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، التى ترافق الرئيس فى جولته الآسيوية، أن إجمالى محفظة مصر من "الجايكا" تقدر بحوالى 2.2 مليار دولار.

وأضافت نصر، فى تصريحات للصحفيين على هامش توقيع اتفاق منحة مقدمة من اليابانية، أنها تتفاوض مع "الجايكا" على قروض ميسرة لتمويل عدة مشروعات خلال الفترة المقبلة، تقدر بحوالى 400 مليون دولار، منها حوالى 152 مليون دولار لتطوير مطار برج العرب، وحوالى 243 مليون دولار فى رفع كفاءة 3 شركات كهرباء.


>لحظة بلحظة.. زيارة الرئيس السيسى لليابان وكوريا

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