"النقل" تعلن تشغيل التاكسى النهرى من المعادى للتحرير بداية من الغد

أعلن أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى لوزارة النقل تشغيل مشروع التاكسى النهرى ابتداءً من الغد الاثنين من المعادى حتى التحرير كمرحلة أولى، من أجل تخفيف الزحام المرورى الذى تشهده شوارع القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل سيقوم بتدشين تشغيل هذا المشروع رسميا غدا وسنطلق أولى رحلات التاكسى النهرى.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ثلاث شركات مصرية تقدمت بعروض لتشغيل التاكسى النهرى، ووافقت وزارة النقل لها للعمل معا فى تشغيل التاكسى النهرى، لافتا إلى أن المرحلة الأولى التى تم الاتفاق على تشغيلها بشكل تجريبيى من الغد تبدأ من المعادى وتشمل 4 محطات، بسعر تذكرة 5 جنيهات لكل محطة، بحيث تبلغ قيمة التذكرة من المعادى للتحرير 20 جنيها.

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