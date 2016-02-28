بالصور.. النائب كمال أحمد يضرب توفيق عكاشة بـ"الجزمة" فور دخوله البرلمان

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طرد النائبين، كمال أحمد، وتوفيق عكاشة، من الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، الأحد، بعدما قام الأول بضرب "عكاشة" بالحذاء.

وفاجأ كمال أحمد الجميع بضرب النائب توفيق عكاشة بالحذاء فور دخوله القاعة الرئيسة للمجلس ردا على مقابلة عكاشة للسفير الإسرائيلى، وذلك ردا على لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلى.

كان توفيق عكاشة وصل البرلمان بصحبة عدد من موظفى قناته الفضائية فى تمثيلية جديدة، ومسرحية هزلية، حيث قاموا بحمله على الأعناق، مرددين هتافات "بالروح بالدم نفديك ياعكاشة".

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