أجمل اطلالات الأوسكار في الأعوام الماضية

بدأ العد التنازلي لأهمّ حفل سينمائيّ في هذا العام، وهو حفل الأوسكار الذي يشهد حضور أشهر النجوم و النجمات، حيث لا يوفر أحدهم جهداً ليظهر بأحسن إطلالة، وليحرز مكانة عالية في قوائم أجمل الإطلالات؛ لذلك قررنا أن ندخل في أجواء أناقة الأوسكار ونستذكر معاً أجمل الإطلالات من حفلات الأعوام السابقة.

أثناء بحثنا، لاحظنا أنّ الأناقة لا تعني المبالغة بالتفاصيل وارتداء التصاميم اللافتة، إنما يُمكن أن تحصل النجمة على إطلالة أنيقة وناعمة مع محافظتها على التصميم البسيط و التنسيق الناعم. ويشهد على هذا إطلالة الممثلة غوينيث بالتروGwyneth Paltrow في حفل أوسكار 2012، و إطلالة هيلاري سوانك Hilary Swank التي سحرت العالم أجمع بفستانها البسيط ذي الظهر المكشوف، في حفل عام 2005، بالإضافة إلى إطلالة أنجلينا جولي Angelina Jolie بفستانها الحريري وإطلالتها الناعمة، في عام 2004 .

بلقيس ترتدي فستان جينيفر لوبيز فهل أحسنت تنسيقه؟

ومع ذلك، نجد أن بعض النجمات بذلن جهداً أكبر، و نجحن في اختيار تصاميم لافتة، جعلت من كلّ واحدة منهن عروساً على السجادة الحمراء، إذ لا يمكن أن ننسى إطلالة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence بفستان ديور Dior الساحر، عام 2013، و إطلالة ماريون كوتيار Marion Cotillard بفستان أسود درامي، يحمل تطريزات أخّاذة في حفل عام 2009. وتطول القائمة هنا لتضمّ إطلالة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon المميزة في عام 2006 و فستان أرماني Armani الرائع، الذي زيّن إطلالة كيت بلانشيت Cate Blanchett، في عام 2014.

قد لا نجد مساحة كافية لذكر أجمل الإطلالات في الأعوام الماضية، و لكننا حرصنا على اختيار باقة من الصور الجذابة؛ فاطلعي عليها لتتذكّري معنا أجمل الإطلالات على سجادة الأوسكار الحمراء، وانتظري المزيد من حفل هذا العام الذي يقام اليوم الأحد.

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