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ميناء الإسكندرية يستقبل شحنات وسلع إستراتيجية

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ميناء الإسكندرية يستقبل شحنات وسلع إستراتيجية ميناء الإسكندرية يستقبل شحنات وسلع إستراتيجية
قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن ميناء الإسكندرية، استقبل اليوم السفينة "ايديل" المحملة بـ26 ألف طن قمح قادمة من روسيا وجارٍ تفريغها، كما يجرى تفريغ السفينة "بالتيك كوماندر" وعلى متنها 24 ألف طن زيت صويا قادمة من الجزائر، والسفينة "ميرلو" وعلى متنها 32 ألف طن جازولين قادمة من تونس.

كما يجرى تفريغ السفينة "اتلانتك" وعلى متنها 30 ألف طن بنزين قادمة من اليونان، والسفينة "تورم تيفر" وعلى متنها 33 ألف طن بنزين قادمة من روسيا، والسفينة "يوزرسيف اتش" وعلى متنها 1080 رأس ماشية قادمة من إسبانيا، والسفينة "اوفر سى امبيرما" على متنها 32 ألف طن سولار، والسفينة "كونتى جابسيس" وعلى متنها 60 ألف طن ذرة قادمة من البرازيل.

وأضاف الغندور فى تصريحات صحفية اليوم، أن إجمالى السفن المتواجدة بالميناء 167 سفينة وغادرت الميناء 15 سفينة وتراكى على الأرصفة 52 سفينة كما تم دخول وخروج 8323 شاحنة عامة من وإلى الميناء.

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .


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