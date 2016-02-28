محافظ دمياط: لجنة للمتابعة بالمرور الميدانى على أعمال النظافة

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لجنة المتابعة بالمرور الميدانى على أعمال النظافة بمنطقة حى رابع، وإعداد تقريربشأن أى ملاحظات فى سير العمل.

وأكدت اللجنة فى تقريرها اليوم، أن حملة النظافة شملت الشوارع والأحياء التابعة لحى رابع، حيث تم رفع تجمعات القمامة من أمام مسجد قباء وطريق شطا بورسعيد حتى ميدان الشهابية ومن أمام مدخل الطريق الحربى ومسجد الحطاب حتى عزبة اللحم، وامتداد الحملة على طول الطريق إلى ميدان الشهابية.

وأوضحت اللجنة بعض الملاحظات حول خطوط سير النظافة واحتياج بعض المعدات لأعمال النظافة، حيث تم إخطار جراج الوحدة المحلية بهذه الملاحظات.

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