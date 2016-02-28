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محافظ بني سويف: نيل الشهادة دفاعاً عن الوطن منحة ربانية

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محافظ بني سويف: نيل الشهادة دفاعاً عن الوطن منحة ربانية محافظ بني سويف: نيل الشهادة دفاعاً عن الوطن منحة ربانية
وصف شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، نيل الشهادة دفاعاً عن الوطن بالمنحة الربانية موجهاً التحية لكل أسرة فقدت شهيداً سطر بدماءه الذكية تاريخ الوطن، لافتا إلى أن لن تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لها.

وقال محافظ بنى سويف فى بيان اليوم، أن تكريم أسر الشهداء يعمق الشعور الوطنى بالولاء والانتماء لمصر، وذلك خلال إحتفالية أقامتها جمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بمناسبة "يوم الشهيد والمحارب القديم".

ونقل اللواء "الغرابلي" مدير الجمعية فى كلمته تحيات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الأركان، موضحاً أن الاحتفال بأسر الشهداء ومصابى الحرب يمثل تكريما للمبادئ السامية والقيم النبيلة التى تأسست عليها العسكرية المصرية، لافتاً إلى أن مصر وقواتها المسلحة لن تنسى شهداءها الأبرار الذين أعادوا لمصر مجدها وكرامتها وحافظو على أمنها من أعدائها وكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وإستقراره، مشدداً على إهتمام القوات المسلحة بأسر الشهداء، مؤكداً على أهمية تكريم أسر الشهداء والمصابين مشيراً إلى تنظيم الجمعية تلك الاحتفالية بجميع المحافظات في الفترة من منتصف فبراير الجاريىحتى نهاية يونيو المقبل.

وكرم المحافظ ومدير الأمن ومدير الجمعية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الهدايا المادية والعينية لهم حيث تم تكريم 5 من أسر شهداء القوات المسلحة ومثلهم من أسر شهداء الشرطة، فضلا عن 5 من مصابي العمليات الحربية ، بالإضافة إلى تبادل دروع المحافظة بين مدير الجمعية و المحافظ ومدير الأمن.

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