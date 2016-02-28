ضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة فى حملة مكبرة بالمنوفية

قامت اليوم إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية بحملة مكبرة، تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، بدائرة قسم شبين الكوم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، حيث تم الحصول على عينات عشوائية من بعض سائقى السيارات و"25" سائقا.

وقد تبين وجود 4 حالة إيجابية للسائقين: محمد.ح.ا.ا قائد السيارة رقم ل ق هـ 673 أجرة، محمود.م.م.ع قائد سيارة رقم ب و ر 7416 نقل، وشريف.س.ع.ا قائد سيارة رقم و ل ط 192 ملاكى، إسلام.م.م.ح قائد سيارة رقم د د هـ 219 ملاكى، وذلك لتعاطيهم مواد مخدرة أثناء القيادة.

وقد تم تحرير عن ذلك المحضر رقم (3829 – 3830 – 3831 – 3832) جنح قسم شبين الكوم لسنة 2016 وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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