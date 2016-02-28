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"أمن السويس" تنقل المتهم الأردنى المطلوب من الإنتربول تمهيدا لترحيله

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"أمن السويس" تنقل المتهم الأردنى المطلوب من الإنتربول تمهيدا لترحيله "أمن السويس" تنقل المتهم الأردنى المطلوب من الإنتربول تمهيدا لترحيله
توجهت اليوم، مأمورية أمنية من مديرية أمن السويس إلى وزارة الداخلية، لتسليم المتهم الأردنى المطلوب من الإنتربول، والمطلوب فى قضية متهم فيها بالاتجار فى الأعضاء البشرية فى الأردن، تهميدا لترحيله إلى الأردن عن طريق السفارة فى .

وأوضح مصدر أمنى، أن معلومات أمنية وردت إلى العميد محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائى فى السويس، تفيد أن المتهم تم إدراج اسمه فى كشوف المطلوبين من الإنتربول، واعتزامه دخول السويس لزيارة أحد أصدقائه.

وتم إعداد عدة أكمنة، وتم ضبط المتهم بكمين 109 بطريق السويس والقاهرة، ويدعى رامى عبد الله 33 سنه، وكشفت التحريات أنه دخل مصر عن طريق ليبيا بطريقة شرعية عبر منفذ السلوم.

وظل المطلوب الأردنى متواجدا خلال الأربع سنوات يمارس عمله فى تركيب وبيع العطور، وتم إدراج اسمه منذ فترة فى النشرة الدولية للإنتربول، واعتباره مطلوبا من السلطات الأردنية بتهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية والتحريض على الاتجار بها.


>أمن السويس يضبط أردنيا مطلوبا بالإنتربول لتجارته بالأعضاء البشرية
>حبس تشكيل عصابى لاتهامه بسرقة الدراجات البخارية فى السويس 15 يومًا

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مصر 365

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