أردوغان: داعش سيطر على 70 % من بلدة تل أبيض خلال هجومه الأخير بسوريا

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن داعش سيطر على 70 % من بلدة تل أبيض فى سوريا خلال هجومه الأخير، وتابع: "لن نسمح لأى منظمة إرهابية ببناء منطقة لها على الحدود التركية، وهناك من يسعى لتأسيس دويلة فى الساحل السورى.>وأضاف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان،وفق ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية " فى خبر عاجل لها اليوم، أنه إذا تم تطبيق الهدنة فهناك أمل باستئناف مفاوضات جنيف 3 ولكن الهدنة فى سوريا لم يتم تطبيقها بشكل كامل حتى الآن.

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