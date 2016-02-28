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منع دخول العمال الفلسطينيين إلى احدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة

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منع دخول العمال الفلسطينيين إلى احدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة منع دخول العمال الفلسطينيين إلى احدى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة
منعت الشرطة الاسرائيلية دخول العمال الفلسطينيين إلى مستوطنة معاليه أدوميم، إحدى اكبر مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، لخمسة أيام بعد طعن حارس أمن اسرائيلى بالسكين، بحسب ما أعلنت الشرطة الاسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة أن المنع "يشمل نحو 500 فلسطينى يعملون فى المصانع وفى مجال التنظيفات فى معاليه ادوميم".

ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى معاليه ادوميم منذ يوم الجمعة، واعلن المتحدث عن تمديد المنع حتى يوم الخميس.

وأعلنت الشرطة وجهاز الامن الداخلى الاسرائيلى (الشين بيت) الأحد عن اعتقال شاب فلسطينى يدعى سعدى على ابو حمد (21 عاما) من بلدة العيزرية الفلسطينية القريبة من المستوطنة بتهمة طعن حارس مركز تجارى فى المستوطنة.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية أن أحد اقرباء الشاب ابلغ الشرطة انه على استعداد لتسليم نفسه.

ومنذ الاول من اكتوبر، قتل 177 فلسطينيا بينهم عربى اسرائيلى وأحد فى اعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين واسرائيليين واطلاق نار وعمليات طعن قتل فيها ايضا 28 اسرائيليا إضافة إلى أمريكى واريترى وسودانى، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتقول الشرطة الاسرائيلية أن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها أو الجيش خلال تنفيذهم هجمات بالسكين على اسرائيليين.

وفى مواجهة أعمال العنف الحالية، قرر رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتانياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذى الهجمات. ويعتبر معارضو هذا الاجراء بانه عقاب جماعى يلحق ضررا بالعائلات التى تجد نفسها بدون مأوى.
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