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إزالة 30حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

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إزالة 30حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا إزالة 30حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

ارشيفية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، من رفع وإزالة 30حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة فدان و2 قيراط و23 سهم خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية، بالتعاون مع قسم حماية الاراضى بالإدارة الزراعية فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

قال سيد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن الحملة اسفرت عن ازالة عدد 24حالة تعدى بالبناء المخالف بمجلس قروى شم البحرية ناحية دير الجرنوس بمساحة 2 قيراط و23 سهم، بالإضافة الى 6 حالات تعدى متمثلة فى تشوين مواد بناء ومبانى حديثة وأسوار بمساحة فدان باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى فى إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة داخل المحافظة مع عدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد علاوة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

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